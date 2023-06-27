Сюжетное дополнение для The Callisto Protocol вышло на PlayStation

На PlayStation вышло сюжетное дополнение для The Callisto Protocol под названием Final Transmission.

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События DLC, напомним, разворачиваются после финала основной игры, и в нём игрокам предстоит остановить угрозу распространения вируса за пределами тюрьмы.

В состав Final Transmission также вошли новый тип врагов биофаг-робот, новый босс, и новое оружие ближнего боя. Подробнее о всех нововведениях можно узнать здесь.