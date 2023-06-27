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Сюжетное дополнение для The Callisto Protocol вышло на PlayStation

На PlayStation вышло сюжетное дополнение для The Callisto Protocol под названием Final Transmission.

Сюжетное дополнение для The Callisto Protocol вышло на PlayStation
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События DLC, напомним, разворачиваются после финала основной игры, и в нём игрокам предстоит остановить угрозу распространения вируса за пределами тюрьмы.

В состав Final Transmission также вошли новый тип врагов биофаг-робот, новый босс, и новое оружие ближнего боя. Подробнее о всех нововведениях можно узнать здесь.

На остальных актуальных платформах Final Transmission появится 29 июня.