Final Fantasy 16: 10 правил перед тем, как начать играть

Релиз Final Fantasy XVI наконец состоялся, и шестнадцатая часть легендарной серии порядком отличается от предыдущих. На случай, если вы немного теряетесь в новых механиках, портал Game Informer составил список самых полезных советов новичкам.

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Длинные комбо — залог успеха

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Значительная часть геймплея FF XVI состоит из сражений, и чем более длинные комбо вы можете выполнять, тем лучше. Но способы продолжения цепочек атак иногда бывают неочевидны. Прежде всего, откройте все, что можете, в меню способностей Клайва: атаку в падении на землю, рывок, прыжок от врагов в воздухе и так далее. Почти все открываемые приемы можно связывать в цепочки, чтобы продлевать комбо.

Square Enix

Регулярно посещайте кузнеца и торговца

В убежище, куда можно возвращаться между сюжетными заданиями, есть торговец и кузнец — советуем регулярно посещать их, чтобы не пропустить новые предметы и экипировку. К счастью, игра автоматически отмечает их иконки золотистой точкой, если в продаже появилось что-то новое.

Продавайте снаряжение осторожно

На первых порах и примерно до середины прохождения вы можете смело продавать оружие и экипировку, которыми вы больше не пользуетесь. Но ближе к финальным стадиям игры в ассортименте кузнеца появятся предметы для создания которых нужно определенное оружие и редкие ингредиенты. Если вам позарез нужны деньги, то лучше просто выполните пару побочных заданий — так вы точно не сможете случайно продать что-то нужное.

Смотрите исторические справки в катсценах

Зажав тачпад DualSense во время любого кинематографического ролика, вы можете открыть интерактивный справочник по сеттингу. Там найдется краткая информация обо всех персонажах, государствах, магических явлениях и важных событиях, о которых идет речь в сцене. Если вы вдруг запутались в сюжетных перипетиях, то этот инструмент поможет вам вспомнить, что к чему. Кроме того, после определенного момента сюжета на базе главных героев поселится библиотекарь, который ведет собственную хронику событий.

Square Enix

Не пропускайте побочные задания, отмеченные значком плюса

Побочные задания отмечаются на локальной и глобальной картах зелеными иконками. Если вы заметили задание, дополнительно отмеченное плюсиком — ни в коем случае не пропускайте его; наградой за него станет что-то большее, чем просто золото и ресурсы. Например, расширение инвентаря целебных зелий или личный ездовой чокобо.

Используйте навык Гаруды, когда противник наполовину оглушен

Опасные противники в FF XVI имеют дополнительную шкалу под запасом здоровья — показатель оглушения. Когда вы полностью опустошаете его, враг ненадолго становится более уязвимым к атакам, но это еще не все. На 50% шкалы противник на несколько секунд пошатнется, и в этот момент стоит сразу использовать уникальный навык эйкона Гаруды, чтобы повалить его на землю. Окно оглушения немного увеличится, что позволит вам быстро вывести врага из строя.

Square Enix

Не беспокойтесь насчет Торгала

Пес-компаньон протагониста по кличке Торгал — замечательный спутник. Он не только милый, но и отнюдь не бесполезный в бою: Торгал может атаковать врагов, подбрасывать их в воздух для комбо и немного подлечивать игрока. Ему можно отдавать команды вручную, нажимая на крестовину контроллера, но это совершенно необязательно. Торгал способен наносить урон и отвлекать противников и без вмешательства игрока.

Проходите задания Охоты

Наконец, самый важный совет — не пропускайте дополнительные задания Охоты. Они открываются не сразу; сначала вам предстоит пройти значительную часть сюжета. Но когда охота на редких монстров станет доступна, обязательно берите эти задания. Победы над уникальными противниками позволят вам разжиться ресурсами для создания самого мощного оружия, опытом и тоннами золота. Если вы проходите сюжет и ощущаете, что Клайву немного не хватает уровней, пара заданий Охоты быстро вернет вас на нужный путь.