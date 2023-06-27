Хитовый шутер BattleBit Remastered продолжает доминировать в Steam

Платформа SteamDB поделилась данными о продажах игр в Steam в период с 20 по 27 июня. Лидерство чарта вторую неделю подряд удерживает BattleBit Remastered — масштабный шутер от первого лица с низкополигональной графикой и геймплеем в стиле Battlefield. Проект уже стал большим хитом площадки, привлекая ежедневно всё больше аудитории.

На второй строчке оказался скандальный шутер Six Days in Fallujah, рассказывающий о войне в Ираке со стороны американских пехотинцев. Несмотря на довольно щекотливую тематику, геймеры приняли игру в целом положительно. Замкнул тройку Steam Deck, который продолжает пользоваться большой популярностью у аудитории.