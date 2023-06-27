Хидео Кодзиму не волнует первоначальная реакция на его игры

В этом месяце состоялась премьера документального фильма о Хидео Кодзиме . В тот же день прошла сопутствующая сессия вопросов и ответов с гениальным геймдизайнером. Делимся некоторыми интересными моментами:

Напомним также, что Кодзима хотел бы отправиться в космос, чтобы сделать там очередное творение, а свою новую игру для Xbox он назвал «великой». Кроме этого, геймдизайнер продолжает трудиться над Death Stranding 2.