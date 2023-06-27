Хидео Кодзиму не волнует первоначальная реакция на его игры
В этом месяце состоялась премьера документального фильма о Хидео Кодзиме. В тот же день прошла сопутствующая сессия вопросов и ответов с гениальным геймдизайнером. Делимся некоторыми интересными моментами:
- Кодзиму не волнует первоначальная реакция на его игры. В пример он привёл серии Boktai и Pokemon, а также Metal Gear 1987 года, которая получила высокую оценку только через 10 лет после релиза;
- у Кодзимы есть своя студия, и он считает, что наличие в его голове нестандартных идей в итоге приведёт к большему успеху;
- геймдизайнер подчеркнул, что он не пророк, а обычный человек. Он просто смотрит новости и переносит многие события в свои игры;
- Кодзима считает, что людям больше нет дела до различий между играми и фильмами. По его словам, всё сливается в одну форму развлечения. В качестве примера он привёл еду: нет разницы, китайская это еда или американская — люди любят разную еду;
- раньше творческий поток Кодзимы сдерживали ограничения в технологиях. Он не мог выразить себя и постоянно начинал работу над каждым проектом с нуля. Теперь всё изменилось и игропроизводство стало больше напоминать работу на фабрике;
- Кодзима хочет делать игры до конца своих дней. При этом он «отчаянно» хочет снять фильм, но, по его словам, он уже немного староват (прим. 24 августа гению исполнится 60 лет!).
Напомним также, что Кодзима хотел бы отправиться в космос, чтобы сделать там очередное творение, а свою новую игру для Xbox он назвал «великой». Кроме этого, геймдизайнер продолжает трудиться над Death Stranding 2.