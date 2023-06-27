Новая консоль Nintendo будет использовать аккаунты Switch

Недавно Президент Nintendo Сюнтаро Фурукава заявил, что в следующей консоли компании, которую в народе нарекли Switch 2, будет использоваться та же система аккаунтов, что и в оригинальной Switch.

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На этот шаг компания пойдёт, поскольку президент Nintendo хочет, чтобы переход между старой и новой консолями для геймеров был плавным и прошёл без изъянов. Также стало известно, что существует 290 млн учётных записей Nintendo на консолях и мобильных устройствах.

Новости о разработке новой Switch ходят уже давно. Некоторые также называли консоль Switch Pro. Когда именно компания представит и выпустит новую консоль, неизвестно.