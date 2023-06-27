Самые мощные машины в «Мире танков»

Как и в любой другой онлайн-игре, в «Мире танков» есть как сильные и популярные представители танкостроения, так и совсем слабые. Есть и крепкие середнячки, и забытые временем танки. Но речь пойдёт не о них.

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Помимо сильных танков, в игре есть и чересчур мощные машины, которые раздражают одних и впечатляют других. Такие танки считаются лучшими на своих уровнях — на них очень весело и приятно играть, но против них неприятно сражаться. Перечислили 5 самых имбалансных машин, которые сильно выбиваются на своём уровне и требуют переосмысления характеристик.

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BZ-176

Уровень: 8.

Тип техники: тяжёлый танк.

Как получить: сейчас никак, выпадал в коробках.

Токсичным этот танк стал сразу же после своего появления в больших коробках, которые выпадали в новогоднем событии 2023 года. И вот спустя полгода китайский тяжёлый танк с механикой ракетного ускорения продолжает бесить одних и радовать других. И раздражает BZ-176 не из-за своей основной механики, которая как раз сбалансирована как надо.

Основная причина поджигания пятых точек кроется в орудии танка. В распоряжении китайца — 160-миллиметровая базука со страшными фугасами. Бронепробития в 225 миллиметров хватает, чтобы ополовинивать большинство восьмых уровней и доставлять немало проблем «девяткам» и «десяткам». Картонные танки и вовсе самая сладкая мишень для китайского «жука».

Lesta Games

Да, сведение пушки и точность оставляют желать лучшего, но на этом танке не стоит никуда торопиться. Выцелив слабое место врага, можно за раз выдать 800-900 урона. А за то время вы можете и не получить ничего в ответ.

Помимо большого альфа-страйка, BZ-176 получил крепкую лобовую броню и непробиваемую квадратную башню, на которой лючки еле заметны. Добавьте сюда суперкомфортные углы вертикальной наводки в -10 градусов — и вы получаете один из самых бесячих танков на восьмом уровне.

Е 25

Страна: Германия.

Уровень: 7.

Тип техники: ПТ-САУ.

Как получить: сейчас никак, раздавали в коробках.

Если вы активно прокачиваете танки и играете на пятом-седьмом уровнях, то должны понимать, почему Е 25 попал в этот топ. Так называемая игроками «блоха» (некоторые ещё называют этот танк «клопом») может за кратчайшее время разобрать любой танк своего уровня, несмотря на крошечный разовый урон.

Дикий ДПМ, отличная точность, скорость на уровне лёгких танков, крошечные габариты и имбалансная незаметность — это именно те параметры, которые выгодно отличают Е 25 от остальных танков седьмого уровня, делая его скрытой «восьмёркой». А учитывая небольшое бронепробитие на базовом снаряде, Е 25 имеет льготный уровень боёв и никогда не попадает к «девяткам».

Lesta Games

Е 25 хорош на открытых картах, где маскировка решает если не всё, то многое. Ведь если прокачать экипаж танка до максимума и поставить трофейное оборудование, то заметить немецкого «клопа» становится нереально сложно. А за счёт сверхбыстрой перезарядки и точности немецкий «шершень» может держать на гусле любого, мучая при этом долгими и неприятными укусами.

Объект 261 (и любая артиллерия)

Страна: СССР.

Уровень: 10.

Тип техники: САУ.

Как получить: легко, это прокачиваемый танк.

Куда же без артиллерии в рейтинге самых токсичных танков? Ведь артиллерия — это именно тот тип техники, который бесит всех. Вне зависимости от того, играешь ли ты на тяжёлом и среднем танке либо на светляках. Один лишь стан арты раздражает так, что плохое настроение на целый день обеспечено.

Это самый простой класс в игре, завязанный на одной клавише мыши. Мама позвала кушать? Не беда, выбираешь артиллерию и спокойно трапезничаешь одной рукой, а другой поливаешь игроков неприятной субстанцией.

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Что до Объекта 261, то это, несомненно, одна из лучших артиллерий в этой игре. А возможно, даже лучшая. У этой арты быстрая перезарядка, быстрое сведение, приличная мобильность и высокая скорость полёта снарядов. А ещё самая высокая точность среди всех одноклассников. Неудивительно, что именно эту артиллерию берут чаще всего, чтобы закрыть личные боевые задачи.

T95/FV4201 Chieftain

Страна: Великобритания.

Уровень: 10.

Тип техники: тяжёлый танк.

Как получить: сейчас уже никак, на глобальной карте.

Чиф — это не просто сильный танк. Это чересчур мощный танк без ярких минусов, в перестрелке с которым чувствуешь себя щенком. Насколько трудно достаётся этот танк одним и насколько же желанной наградой он является для других. Сложно представить другой такой танк, который хотели бы все и разом.

«Чифтейн» вобрал в себя всё лучшее от остальных танков. От советского ИС-7 досталась крепкая башня, которую не берут даже голдовые снаряды. А орудие напоминает аналог, установленный в тяжёлом танке Super Conqueror. Это очень приятная во всех смыслах пушка — с хорошим бронепробитием, точностью и скорострельностью. Так, помимо крутой брони и пушки, танк имеет приличную скорость и манёвренность, сравнимую со многими средними танками.

Lesta Games

Сильнее этого танка в игре просто ничего нет. И его даже не собираются нерфить. Имеют «Чифа» в своих ангарах далеко не все, достаётся он невероятно трудно, а встречается в боях не настолько часто. Но стоит только попасть на него, как бой превращается в попытки задавить зверя массой. Перестрелять его в равном бою — бесполезно, если, конечно, управляет «Чифом» не «красный подпивас».

Panhard EBR 105

Страна: Франция.

Уровень: 10.

Тип техники: лёгкий танк.

Как получить: легко, это прокачиваемый танк.

В своё время колёсники разделили танкистов на два лагеря. Статисты остались довольны, но целевая аудитория танков новых доминаторов в рандоме приняла остро. Мол, колёсники сломали и без того хромающий баланс до конца. Впрочем, эти юркие и противные «тараканы» не оставляют равнодушными никого.

Токсичными колёсники стали в том числе из-за своей максимальной скорости. Колёсный танк 10-го уровня Panhard EBR 105 — это самый быстрый лёгкий танк в игре, способный буквально уворачиваться от выстрелов. И ведь не все выстрелы по колёсникам сопровождаются уроном — если один из снарядов придётся точно в колёса, то колёсный танк потеряет в скорости, но не в уроне.

Lesta Games