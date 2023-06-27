В Microsoft заявляли, что способны «задавить Sony деньгами»

Сейчас Microsoft бегает по судам, чтобы доказать, что покупка Activision Blizzard не помешает рынку и только положительно скажется на конкуренции. Сейчас судебные разбирательства проходят с Федеральной торговой комиссией США (FTC).

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Как раз в ходе выяснений всплыли внутренние документы Microsoft. Из них стало известно много интересных деталей касательно покупки различных студий и отношения корпорации к своему главному конкуренту в лице Sony.

Так, Microsoft думала о покупке SEGA, Bungie, IO Interactive, Supergiant Games и других студий. В итоге ни одна из студий приобретена не была.

Какие студии планировала купить Microsoft?

SEGA

Bungie

IO Interactive

Supergiant Games

Thunderful

Niantic

Zynga

Помимо этого, были обнародованы и различные письма главы Xbox Фила Спенсера, который рассуждал о приобретениях студий и их пользы. Также можно увидеть письмо руководителя Xbox Game Studios Мэтта Бути. В 2019 году он утверждал, что среди всех компаний именно Sony способна запустить некий аналог Game Pass. Ещё Бути заявлял, что Microsoft может «задавить Sony деньгами».

Microsoft