В Microsoft заявляли, что способны «задавить Sony деньгами»
Сейчас Microsoft бегает по судам, чтобы доказать, что покупка Activision Blizzard не помешает рынку и только положительно скажется на конкуренции. Сейчас судебные разбирательства проходят с Федеральной торговой комиссией США (FTC).
Как раз в ходе выяснений всплыли внутренние документы Microsoft. Из них стало известно много интересных деталей касательно покупки различных студий и отношения корпорации к своему главному конкуренту в лице Sony.
Так, Microsoft думала о покупке SEGA, Bungie, IO Interactive, Supergiant Games и других студий. В итоге ни одна из студий приобретена не была.
Какие студии планировала купить Microsoft?
- SEGA
- Bungie
- IO Interactive
- Supergiant Games
- Thunderful
- Niantic
- Zynga
Помимо этого, были обнародованы и различные письма главы Xbox Фила Спенсера, который рассуждал о приобретениях студий и их пользы. Также можно увидеть письмо руководителя Xbox Game Studios Мэтта Бути. В 2019 году он утверждал, что среди всех компаний именно Sony способна запустить некий аналог Game Pass. Ещё Бути заявлял, что Microsoft может «задавить Sony деньгами».
Дальнейшее выступление Microsoft против FTC запланировано на сегодня.