Россияне назвали серию FIFA одной из худших видеоигр

Опрос, проведённый онлайн-школой разработки игр XYZ School, показал, какие игры российские геймеры считают худшими в своём жанре.

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В частности, серия футбольных симуляторов FIFA получила наибольшую критику со стороны респондентов, которые считают, что игра не предлагает новых игровых возможностей, а лишь использует старые механики.

Также в списке негативно оценённых игр значатся Mass Effect: Andromeda, выпущенная в 2017 году, и Death Stranding. Игры из серий Assassin’s Creed, Genshin Impact и недавно вышедшая Hogwarts Legacy также были названы «худшими».

Россияне также назвали самые переоценённые игры. В этом списке лидирует Hogwarts Legacy, а также The Last of Us Part II и Elden Ring. Респонденты также упомянули Star Wars Jedi: Fallen Order, Horizon Zero Dawn и серию игр FIFA.

Основными причинами раздражения геймеров являются система pay-to-win, требующая оплаты для достижения успеха, чрезмерный гринд (монотонные задания для продвижения) и однообразные действия.