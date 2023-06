Россияне назвали серию FIFA одной из худших видеоигр

Россияне также назвали самые переоценённые игры. В этом списке лидирует Hogwarts Legacy, а также The Last of Us Part II и Elden Ring. Респонденты также упомянули Star Wars Jedi: Fallen Order, Horizon Zero Dawn и серию игр FIFA.

Напомним, что ранее аналитики XYZ School рассказали, что среди самых любимых игр российских геймеров находятся «Ведьмак 3», The Last of Us, Genshin Impact, Dota 2, Heroes of Might and Magic III, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed II и другие популярные тайтлы.