Раскрыты подробности и сроки релиза World of Tanks 2

Wargaming работает над игрой, которую ещё пару лет назад называли невозможной — World of Tanks 2.0.

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Проект под рабочим названием Project CW уже прошёл первые глобальные тесты в середине июня 2023 года. В новой версии тайтла игроки смогут погрузиться в многопользовательские баталии, разворачивающиеся на танках периода поздней Холодной войны, начиная с 1980-х годов.

Хотя геймплей игры всё ещё находится на стадии разработки, уже сейчас можно оценить великолепные визуальные эффекты и детализацию. Вдохновение разработчики явно черпали в игре Battlefield, что видно по многим аспектам проекта.

WOT Express

Среди особенностей World of Tanks 2.0 стоит отметить основной режим захвата нескольких точек, где команды сражаются за контроль над ними, а также полноценную кастомизацию танков, где игроки смогут настроить свою боевую машину по своему вкусу.

Важным аспектом станет также привязка танка к конкретному герою (персонажу), что придаст игре уникальность, особенно для консольных версий.