В свежем геймплее Mortal Kombat 1 показали зрелищные фаталити

В ролике издания можно увидеть битвы между персонажами, жестокие фаталити, камео-бойцов, которые совершают мощные атаки, и многое другое. Финальная битва в видео проходила между Саб-Зиро и Лю Каном. У Саб-Зиро камео-бойцом был Кано, а Лю Кан пользовался поддержкой Джакса.