Первое дополнение для Atomic Heart выйдет 2 августа

Продолжите историю Atomic Heart в «Инстинкте Истребления», грядущем первом дополнении к игре! Узнайте правду об Элеаноре, путешествуя по территории Комплекса «Менделеев». Уничтожьте способных менять свою форму врагов с помощью двух новых видов оружия и новой способности перчатки, позволяющей манипулировать временем. Встретьте неизвестного ранее персонажа, а также уже знакомых. Они откроются по-другому при неожиданных обстоятельствах.