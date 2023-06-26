Раскрыта стоимость новой консоли PlayStation

Компания Microsoft раскрыла стоимость новой портативной консоли Sony. Об этом сообщает издание GameRant.

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По словам журналистов медиа, информация о стоимости приставки была затребована Microsoft и передана в Федеральную торговую комиссию США (FTC). Авторы отметили, что это случилось в рамках рассмотрения дела о приобретении американской корпорацией студии Activision-Blizzard. Из приведенных данных следует, что PlayStation Project Q оценили в 300 долларов, или около 25 тысяч рублей.

В материале говорится, что стоимость консоли является ориентировочной и может измениться в ту или иную сторону. Однако журналисты подчеркнули, что цена в размере 300 долларов можно считать справедливой.

Авторы подчеркнули, что Project Q не считается полноценной приставкой, какой были другие компактные устройства от Sony — PlayStation Portable или PlayStation Vita. Новый девайс фактически является аксессуаром, так как не может работать отдельно от PlayStation 5.