FIFA 23 предсказала победителя женского чемпионата мира по футболу — 2023

Разработчики футбольного симулятора FIFA 23 за месяц до старта женского первенства мира среди национальных команд провели аналогичный турнир, используя движок игры. Это традиционная попытка предсказать чемпиона — часто такие прогнозы оказываются верными.

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В ходе симуляции выяснилось, что в плей-офф выйдут многие фавориты, включая команды Англии, Германии, Франции и США. При этом англичанки вылетят ещё на стадии 1/4 финала, а Норвегия дойдёт до полуфинала.

В решающем матче женского чемпионата мира по футболу — 2023, по прогнозам FIFA 23, встретятся Германия и США, титул достанется американкам (4:2).

EA