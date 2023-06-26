Rockstar и авторы Borderlands могут работать над новыми играми для VR
В резюме актёра Майкла Урсу нашли упоминание некой VR-игры Rockstar Games. Сообщается, что Урсу играет в проекте одну из основных ролей.
Напомним, что уже известно о VR-версии Grand Theft Auto: San Andreas для Oculus Quest 2, которую анонсировали ещё в 2021 году, но пока не выпустили. Однако новая информация вполне может относиться к чему-то другому.
Но и это не всё. В резюме актёра также заметили ещё две неназванные VR-игры: одна создаётся авторами Genshin Impact из miHoYo, а вторая является частью серии Borderlands, и в ней Урсу играет главную роль.