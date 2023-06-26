Rockstar и авторы Borderlands могут работать над новыми играми для VR

В резюме актёра Майкла Урсу нашли упоминание некой VR-игры Rockstar Games. Сообщается, что Урсу играет в проекте одну из основных ролей.

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Напомним, что уже известно о VR-версии Grand Theft Auto: San Andreas для Oculus Quest 2, которую анонсировали ещё в 2021 году, но пока не выпустили. Однако новая информация вполне может относиться к чему-то другому.