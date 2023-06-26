В Genshin Impact добавили возможность донатить через карты «Мир» и российские VISA

Разработчики популярной онлайн-игры Genshin Impact добавили новые варианты для пополнения баланса для российских игроков — внимание на это обратили в сообществе.

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Если раньше задонатить можно было только через QIWI, теперь купить примогемы можно с любой российской карты, в том числе через платёжную систему «Мир» или отдельно через выставленный счёт в приложении «Тинькофф».

При этом в Honkai: Star Rail, другой популярной игре китайской студии HoYoverse, новые платёжные средства пока не работают. Также в комментариях в соцсетях геймеры говорят, что пополнение картами «Мир» тестируют в менее известных китайских онлайн-играх.