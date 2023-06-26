Valve назвала самые ожидаемые игры июля в Steam — лидирует необычный экшен
Лето в игровой индустрии чаще всего засушливое на релизы, но в 2023 году ситуация изменится. Valve назвала самые ожидаемые игры июля в Steam — их очень много.
Лидирует экшен Remnant 2 в необычном сеттинге. Игроки отправятся в мир постапокалисиса с элементами фэнтези, чтобы победить богоподобных боссов.
Второе место в десятке лидеров заняла стратегия про вторжение пришельцев Xenonauts 2, а первую тройку закрыла тактическая игра Jagged Alliance 3. ПК-версия бывшего эксклюзива PlayStation 5 Ratchet & Clank: Rift Apart расположилась лишь на 6-м месте.
Топ-10 самых ожидаемых игр июля 2023 года в Steam
- Remnant 2 — 41067 подписчиков;
- Xenonauts 2 — 26922 подписчика;
- Jagged Alliance 3 — 25795 подписчиков;
- Gunsmith Simulator — 21727 подписчиков;
- Exoprimal — 19180 подписчиков;
- Ratchet & Clank: Rift Apart — 16116 подписчиков;
- Viewfinder — 14660 подписчиков;
- Techtonica — 13815 подписчиков;
- Sanfu — 11393 подписчика;
- Lakeburg Legacies — 10842 подписчика.