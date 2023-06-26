GOG-версии игр серии Like a Dragon посчитали неуважительными к создателю серии

Недавно в GOG стал доступен бандл с 7 играми серии Like a Dragon, и один фанат заметил, что в эти версии было внесено сомнительное изменение.

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Вместе с удалением DRM в каждой игре из бандла обновили финальные титры. Теперь в них не упоминаются создатель серии Тосихиро Нагоси, покинувший SEGA в 2021 году, имена некоторых других разработчиков, а также названия компаний Lab42 и QLOC, помогавших с портами игр в Steam.

Пользователь также отметил, что порты в GOG определённо основаны на Steam-версиях, а не на тех, что представлены в магазине Microsoft. При этом, судя по всему, из игр убрали не только названия компаний Lab42 и QLOC, но и их логотипы.

Многие фанаты остались недовольны обнаруженным изменением, отметив ненужность таких действий и неуважение к разработчикам. Ниже можно увидеть один из примеров отредактированных титров.