Фил Спенсер поклялся сохранить Call of Duty на консолях PlayStation

Глава подразделения Xbox Фил Спенсер выступил на слушаниях Федеральной торговой комиссии США касательно сделки между Microsoft и Activision Blizzard. Он поклялся, что франшиза Call of Duty останется на консолях PlayStation, передает агентство Bloomberg.

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Одним из основных аргументов Sony против возможного приобретения Microsoft компании Activision Blizzard, ответственной за выход популярного шутера Call of Duty, является нанесение вреда конкуренции между двумя консольными брендами. Судья Федерального окружного суда Северного округа Калифорнии Жаклин Скотт Корли потребовала от Фила Спенсера, возглавляющего игровое подразделение Microsoft, подтвердить, что компания не оставит конкурента без культовой игры.

Спенсер поднял руку в церемониальном жесте и заявил: «Я клянусь, что мы продолжим выпускать будущие версии Call of Duty для приставок Sony PlayStation». Он добавил, что Microsoft будет соблюдать это правило, пока это будет устраивать Sony.