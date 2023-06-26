Bloomberg: глава Xbox Фил Спенсер поклялся сохранить Call of Duty на консолях PlayStation
Глава подразделения Xbox Фил Спенсер выступил на слушаниях Федеральной торговой комиссии США касательно сделки между Microsoft и Activision Blizzard. Он поклялся, что франшиза Call of Duty останется на консолях PlayStation, передает агентство Bloomberg.
Одним из основных аргументов Sony против возможного приобретения Microsoft компании Activision Blizzard, ответственной за выход популярного шутера Call of Duty, является нанесение вреда конкуренции между двумя консольными брендами. Судья Федерального окружного суда Северного округа Калифорнии Жаклин Скотт Корли потребовала от Фила Спенсера, возглавляющего игровое подразделение Microsoft, подтвердить, что компания не оставит конкурента без культовой игры.
Спенсер поднял руку в церемониальном жесте и заявил: «Я клянусь, что мы продолжим выпускать будущие версии Call of Duty для приставок Sony PlayStation». Он добавил, что Microsoft будет соблюдать это правило, пока это будет устраивать Sony.
Глава Xbox добавил, что владельцы PlayStation составляют огромную аудиторию Call of Duty, и эта игра будет гарантировать рост Activision Blizzard и Microsoft после слияния. Ожидается, что в ходе слушаний, которые продлятся пять дней, также выступят генеральный директор Microsoft Сатья Наделла и глава Activision Бобби Котик.