Похоже, Starfield все же выйдет на дисках

Вчера появилась новость, что Starfield не выйдет на физических носителях, то есть на дисках. Информацией поделилась сама Bethesda в официальном аккаунте, однако потом публикация была удалена.

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В Сети обратили внимание, что ещё 13 июня Bethesda раскрыла состав коллекционного издания Starfield и на вопрос о том, будет ли в нём диск, ответила отрицательно. Однако, по словам испанского подразделения компании, стандартные версии будут включать в себя диск.

Соцсети

Возможно, Bethesda опубликовала вчерашний пост по ошибке, поскольку сразу же его удалила. После этого каких-то комментариев от компании не поступало.