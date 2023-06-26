Twitch обновил классификацию сексуального контента

Стриминговая платформа Twitch добавила классификацию контента для взрослых, которым теперь также считается лизание микрофона и вещание из джакузи. Об этом сообщается на странице с часто задаваемыми вопросами на платформе.

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Теперь стримеры на Twitch обязаны использовать метки классификации контента, если их трансляция подходит под описания: игры для взрослых, сексуальный контент, наркотики, опьянение или чрезмерное употребление табака, жестокие и графические изображения, значительная ненормативная лексика или вульгарность, азартные игры.

Отмечается, что помечать стримы пометкой «сексуальный контент» придется, если на трансляции встречаются длительные или повторяющиеся поцелуи человека или объекта, подробные обсуждения сексуальных тем или переживаний без соответствующего образования.

Кроме того, в разделе часто задаваемых вопросов появилось расширенное описание метки «сексуальный контент», под которую попадают ASMR-стримы с целующими или лижущими микрофон стримерами и трансляции из джакузи.