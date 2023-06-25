YouTube позволит играть в игры напрямую через сайт

Сообщается, что YouTube тестирует новый продукт под названием «Playables», который позволит пользователям играть в игры прямо на платформе. Согласно Wall Street Journal, материнская компания Google пригласила своих сотрудников принять участие в тестировании.

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Такие игры, как аркадная игра Stack Bounce, доступны для тестирования на сайте YouTube и могут быть воспроизведены в веб-браузерах, а также на устройствах под управлением Android и iOS.

Хотя YouTube подтвердил свою ориентацию на игры, компания заявила, что в настоящее время она лишь экспериментирует с новыми функциями и пока не имеет официальных заявлений по поводу упомянутой инициативы.