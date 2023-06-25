Разработчики Skyblivion рассказали о текущем состоянии проекта

Студия TESRenewal, занимающаяся разработкой фанатского ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion на движке Skyrim, опубликовала видео, в котором рассказала о текущем состоянии проекта и своих планах на будущее.

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Авторы проекта подчеркнули, что их цель — создать увлекательный и живой мир Сиродила, который будет стимулировать игроков к созданию своих собственных историй. Для этого они стремятся улучшить визуальное повествование оригинальной игры, используя возможности движка Skyrim.

По словам разработчиков, на данный момент они завершили работу над шестью из девяти регионов провинции: Золотым берегом, Коловианским нагорьем, Средиземьем, Великим и Черным лесами, а также горами Джерол и Валус. Общая готовность карты составляет 82,7%. Остальные три региона — Западный вельд, Нибенейский бассейн и долина — находятся в разной степени завершения.

В обновленной версии The Elder Scrolls IV: Oblivion будет 600 различных интерьеров для зданий и подземелий. Из них 260 уже полностью готовы. Разработчики также сообщили, что они пересоздают все 3D-объекты из оригинальной игры, чтобы соответствовать современным стандартам качества. На данный момент готовы 1893 из 2508 моделей.

В планах студии также воссоздать все 199 квестов из оригинальной игры. Из них 97 уже можно пройти от начала до конца, 25 требуют доработки, а 77 еще не начаты. Кроме того, разработчики внедрили некоторые механики из Skyrim, такие как крафт заклинаний, подводные сражения, смена погоды и алхимия. В будущем они планируют добавить систему классов, диспозицию, атрибуты и применение магии.