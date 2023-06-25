Фанатам Mortal Kombat предложили протестировать игру за деньги

Получившие доступ к ограниченному стресс-тесту Mortal Kombat 1 начали продавать свои коды по очень высоким ценам, сообщает портал GameRant. В первые дни теста доступ предлагалось купить за $1000.

© газета.ру

Известно, что стресс-тест Mortal Kombat 1 длится только с 23 по 26 июня, а коды доступа стали поступать участникам за два дня до испытания. Изначально геймеры предлагали трехдневный доступ за $1000, однако с каждым днем цены падают и могут варьироваться от $180 до $810.

Причем по окончании теста и с выходом игры геймерам придется покупать Mortal Kombat 1 для того, чтобы продолжить в нее играть. Пользователи, которые использовали коды доступа по назначению, поделились в сети положительными впечатлениями от игры.

Стресс-тест предназначен для того, чтобы проверить готовность онлайн-сервисов игры и выявить возможные проблемы до полноценного выхода Mortal Kombat 1.