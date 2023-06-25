Портативная консоль Asus ROG Ally в ремонтопригодности лучше, чем Steam Deck

Портативная игровая консоль Asus ROG Ally подверглась тщательной проверке со стороны экспертов iFixit, специализирующихся на ремонте разнообразных устройств. Эксперты iFixit отмечают, что ремонтопригодность консоли выше, чем у ее конкурента, Steam Deck за авторством Valve.

Они похвалили консоль за высокую ремонтопригодность, отметив простоту замены аккумулятора, вентиляторов системы охлаждения, SSD и модуля аналоговых стиков. Однако есть и несколько недостатков: как и в большинстве других устройств с сенсорным экраном, дисплей ROG Ally приклеен к корпусу консоли клеем, что делает его замену несколько неудобной. iFixit также сетует на отсутствие официально доступных запасных частей для ROG Ally. Сама Asus не подтвердила никаких планов по розничной продаже этих деталей.