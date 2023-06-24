Starfield мог стать консольным эксклюзивом PS5

На слушаниях Федеральной торговой комиссии (FTC) против сделки Microsoft с Activision Blizzard Фил Спенсер заявил, что Sony собиралась сделать Starfield эксклюзивом PlayStation 5. Глава Xbox отметил, что Sony лишает другие консоли эксклюзивов, отчасти поэтому корпорация и решила купить ZeniMax.

По словам Спенсера, если Starfield стала бы эксклюзивом PlayStation 5, то это точно затормозило бы развитие Xbox в консольной войне. Фил ещё подчеркнул, что вопрос эксклюзивности The Elder Scrolls 6 пока не решён. По его словам, игра выйдет не раньше 2028 года.

Ещё Спенсер заявил, что Sony — очень агрессивный конкурент, с которым сложно вести дела. По его словам, поэтому Xbox крайне сложно держаться на плаву.