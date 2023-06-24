Глава PlayStation подтвердил факт встречи с главой Xbox Спенсером

В личных письмах глава PlayStation Джим Райан выразил положительное отношение к Xbox и ожидает, что военные игры серии Call of Duty продолжат выходить на игровых приставках Sony, хотя публично говорит о желании Xbox закрыть шутер для консолей Sony. Об этом сообщает ArsTechnica.

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«Это (Call of Duty. — «Газета.Ru») будет вовсе не эксклюзивная игра. Они думают шире, и у них есть деньги, чтобы делать такие шаги», — написал Райан в электронном письме в январе 2022 года.

Также Райан признавался, что проводил успешные встречи с главой Xbox Филом Спенсером, с которым вступает в заочные споры через интервью и комментарии в СМИ.

«За последний день я провел довольно много времени с [главой Xbox Филом Спенсером] и [президентом Activison Blizzard] Бобби [Котиком]», — отмечал руководитель игрового подразделения Sony в одном из писем.

В сообщении Райан выражает уверенность в партнерских отношениях между игровыми компаниями после того, как Microsoft купит Activison Blizzard, разработчика серии Call of Duty (CoD).

«Я почти уверен, что мы продолжим видеть CoD на PlayStation еще много лет. Я не спокоен и предпочел бы, чтобы этого (покупки Activision Blizzard. — «Газета.Ru») не произошло, но все будет в порядке, более чем в порядке», — заключил он.

В середине июня во время слушаниях по сделке Microsoft с Activision Blizzard Джим Райан упомянул о планах Sony на новую неанонсированную игровую приставку PlayStation 6.