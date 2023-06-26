В Mortal Kombat 1 будут особые добивания для наказания покинувших матч игроков

Поигравшие в стресс-тест файтинга Mortal Kombat 1 раскрыли, что в игре будут так называемые Quitality — это особые добивания, которые предназначены для игроков, которые покинули матч раньше времени.

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Впервые Quitality появились в Mortal Kombat 10, а затем перекочевали в Mortal Kombat 11. В новой части франшизы, которая выступит её перезапуском, такие добивания тоже будут. Варианты исполнения Quitality разные.

В каких-то случаях персонаж игрока, покинувшего матч, сам себе свернёт шею. В других случаях персонажа будут жестоко убивать. При этом геймер, вышедший из боя, получит автоматическое поражение.

Видео доступно на YouTube-канале Duxativa. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Видео доступно на YouTube-канале El Jay Bee. Права на видео принадлежат Warner Bros.