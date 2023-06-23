Изгнанный с Twitch стример DrDisrespect назвал условие для возвращения

Изгнанный с Twitch стример назвал условие для возвращения
Популярный американский стример Гершель «DrDisrespect» Бим заявил, что согласен вернуть свои эфиры после того, как платформа Twitch навсегда заблокирована его аккаунт. Как сообщает Dexerto, для этого он намерен подписать контракт с сервисом-конкурентом Kick на $50 млн.
Стример опубликовал фотографию с зеленой рамкой вокруг лица, похожую на другие картинки, когда стримеры заявляли о своем переходе на Kick.
«Моя цена — $50 млн», — написал он в подписи к снимку.
Поклонники положительно отреагировали на публикацию стримера.
По неофициальной информации, DrDisrespect действительно рассматривается Kick как новый потенциальный стример для перехода на платформу через контракт.
С момента запуска в конце 2022 года стриминговая платформа Kick стремительно набирает популярность среди стримеров. С платформой уже подписали контракт такие известные зарубежные стримеры, как Феликс «xQc» Лянжель и Кейтлин «Amouranth» Сарагуса.
В сентябре 2022 года DrDisrespect назвал Twitch «дерьмовой платформой» всего через несколько часов после того, как сервис опубликовал в своем блоге информацию о решении уменьшить топ-стримерам гонорары от рекламы.
Газета The New York Times подробно разбирала условия контракта xQc с Kick. Главным достоинством Kick называют минимальную комиссию от монетизации эфиров — 5% по сравнению с 50% на Twitch.