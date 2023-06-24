В Diablo 4 нашли секретные концовки

Игроки обнаружили в Diablo 4 несколько секретных концовок после финальных титров. Они намекают на возвращение одного из известных злодеев игрового цикла. При этом они появляются не всегда.

© Чемпионат.com

Игроки видят концовки после повторных прохождений. Пока неясно, влияет ли на их появление сложность игры или какие-либо другие факторы. Наличие этих концовок официально подтвердил художник персонажей Blizzard Джамир Бланко. По его словам, чтобы их увидеть, нужно досмотреть титры до конца. Ещё он в шутку отметил, что теперь любопытные геймеры, наконец, смогут прочитать в титрах его имя.

Похоже, некоторые люди, наконец, начинают понимать, что в нашей игре есть ролик после титров…

Портал WowHead сообщает, что игроки нащли четыре разных концовки после титров, каждая показывает некое демоническое существо. Эти концовки длятся всего секунду Фанаты предполагают, что в одной из них показали Мефисто — одного из главных злодеев игры Diablo 2.