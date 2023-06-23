Microsoft уверена в стоимости PlayStation Project Q дешевле 300 долларов

В рамках шоу PlayStation Showcase показали стриминговое устройство Project Q. С его помощью можно будет играть по Wi-Fi в игры, установленные на PlayStation 5. Пока официальных деталей не так много, но Microsoft уже рассчитала цену будущей новинки.

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Об этом стало известно из документов, относящихся к суду с Федеральной торговой комиссией США. Исходя из них, Microsoft ожидает, что Project Q выйдет позднее в этом году, а стоимость составит менее 300 долларов.

Увы, это может означать и то, что устройство будет стоить 299 долларов. В любом случае, Project Q порадует геймеров 8-дюймовым ЖК-экраном, разрешением до 1080p и 60 FPS, а также всеми функциями беспроводного контроллера DualSense. А вот батарея, судя по всему, будет маленькой.