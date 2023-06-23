Sony будет делать еще больше ремастеров игр с PlayStation

В 2021 году Sony купила Nixxes для помощи в портировании эксклюзивов на PC. Теперь же на официальном канале PlayStation появился ролик, посвящённый студии. Помимо демонстрации рабочего процесса, разработчики сказали одну интересную деталь.

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Они выходят за рамки портирования игр на PC и набирают обороты в создании ремастеров. Вероятно, речь идёт про создание обновлённых версий игр с PlayStation 4.

«Что мы даём PlayStation Studios, так это высококачественные порты для PC. Но также [мы] всё больше и больше работаем над созданием ремастеров» — заявил главный инженер студии

Nixxes известна созданием качественных портов, которые в техническом плане заметно выделяются среди других релизов: Horizon Zero Dawn, Marvel’s Spider-Man (2018), а в июле на PC прибудет Ratchet & Clank: Rift Apart. Увы, подробностей о дальнейших планах студии в ролике нет.