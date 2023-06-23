Sony будет делать еще больше ремастеров игр с PlayStation

Sony будет делать ещё больше ремастеров игр с PlayStation
В 2021 году Sony купила Nixxes для помощи в портировании эксклюзивов на PC. Теперь же на официальном канале PlayStation появился ролик, посвящённый студии. Помимо демонстрации рабочего процесса, разработчики сказали одну интересную деталь.
Они выходят за рамки портирования игр на PC и набирают обороты в создании ремастеров. Вероятно, речь идёт про создание обновлённых версий игр с PlayStation 4.
«Что мы даём PlayStation Studios, так это высококачественные порты для PC. Но также [мы] всё больше и больше работаем над созданием ремастеров» — заявил главный инженер студии
Nixxes известна созданием качественных портов, которые в техническом плане заметно выделяются среди других релизов: Horizon Zero Dawn, Marvel’s Spider-Man (2018), а в июле на PC прибудет Ratchet & Clank: Rift Apart. Увы, подробностей о дальнейших планах студии в ролике нет.
В комментариях фанаты начинают гадать, какой же ремастер сделает Nixxes. В лидерах, несомненно, Bloodborne, PC-версия которой могла быть создана для внутреннего пользования. Также среди желаний игроков есть ремастер InFamous.