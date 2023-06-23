Стартовал турнир по Just Dance в рамках Олимпийских игр

В рамках недели олимпийского киберспорта с 22 июня стартовали соревнования по видеоигре Just Dance. Турнир завершится 25 июня. Наблюдать за ним можно на официальном YouTube-канале Just Dance.

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Соревнования по Just Dance в рамках недели олимпийского киберспорта

Видео доступно на YouTube-канале Just Dance. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Международный олимпийский комитет (МОК) в ближайшее время проведёт и показательные турниры по аркадной гонке Rocket League, новому файтингу Street Fighter 6 и симулятору баскетбола NBA 2K23.

О том, что Just Dance и ещё несколько видеоигр войдут в киберспортивную программу Олимпийских игр, стало известно в марте этого года.