Сюжетное DLC для The Callisto Protocol добавит в игру новых врагов и оружие
Создатели хоррора The Callisto Protocol поделились подробностями грядущего сюжетного дополнения Final Transmission.
События Final Transmission развернутся после финала основной игры. Игрокам предстоит остановить угрозу распространения вируса за пределами тюрьмы. Для этого они должны заполучить данные Кейтлин Малер и передать их со спутника.
В состав дополнения войдёт новое оружие ближнего боя — кинетический молот, которым можно наносить как лёгкие атаки, так и тяжёлые, а также более мощный удар. Последний достигается удерживанием кнопки тяжёлого удара и, как отмечают разработчики, освоить его не так просто.
А ещё в Final Transmission появятся новый тип врагов и новый босс. Первый — это биофаг-робот (или Биобот), в котором скрестили биофага и робота-охранника. Разработчики учли критику игроков, жаловавшихся на слишком похожих противников в The Callisto Protocol. Для уничтожения этой биомеханической угрозы игрокам придётся использовать новую тактику и оружие ближнего боя.
Что касается нового босса, то он ожидаемо появится в финале дополнения. Разработчики не раскрывают подробностей, но называют противника «действительно особенным». Главная цель состояла в том, чтобы продемонстрировать мощь нового оружия и заставить игроков выработать стратегию, совмещающую атаки ближнего или дальнего боя. А ещё босса наделили способностью, которая превосходит все возможности Джейкоба.
Напомним, что Final Transmission выйдет 27 июня на PlayStation и 29 июня на других актуальных платформах.