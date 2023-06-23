Сюжетное DLC для The Callisto Protocol добавит в игру новых врагов и оружие

Создатели хоррора The Callisto Protocol поделились подробностями грядущего сюжетного дополнения Final Transmission.

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События Final Transmission развернутся после финала основной игры. Игрокам предстоит остановить угрозу распространения вируса за пределами тюрьмы. Для этого они должны заполучить данные Кейтлин Малер и передать их со спутника.

В состав дополнения войдёт новое оружие ближнего боя — кинетический молот, которым можно наносить как лёгкие атаки, так и тяжёлые, а также более мощный удар. Последний достигается удерживанием кнопки тяжёлого удара и, как отмечают разработчики, освоить его не так просто.

Krafton

Krafton

Krafton

Krafton

А ещё в Final Transmission появятся новый тип врагов и новый босс. Первый — это биофаг-робот (или Биобот), в котором скрестили биофага и робота-охранника. Разработчики учли критику игроков, жаловавшихся на слишком похожих противников в The Callisto Protocol. Для уничтожения этой биомеханической угрозы игрокам придётся использовать новую тактику и оружие ближнего боя.

Что касается нового босса, то он ожидаемо появится в финале дополнения. Разработчики не раскрывают подробностей, но называют противника «действительно особенным». Главная цель состояла в том, чтобы продемонстрировать мощь нового оружия и заставить игроков выработать стратегию, совмещающую атаки ближнего или дальнего боя. А ещё босса наделили способностью, которая превосходит все возможности Джейкоба.