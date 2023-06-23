Разработчики представили большое обновление для Genshin Impact

В пятницу, 23 июня разработчики Genshin Impact провели традиционную трансляцию, на котором представила подробности следующего большого обновления.

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Патч Genshin Impact 3.8 выйдет 5 июля 2023 года — на этот раз обойдётся без новых персонажей, но игроков ждут ивентовая игровая область, скины для Кли и Кэйи, а также временные события и квесты.

Видео доступно на YouTube-канале Gesnhin impact. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Новая локация — Пенумбра

Апдейт добавит в Genshin Impact новую ограниченную по времени область Мираж Велуриям вместо архипелага Золотого Яблока. Там будет доступна сюжетная линия, и ряд ивентов. За главное событие можно будет бесплатно получить новый скин Кэйи и персонажа Лайлу

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Баннеры в Genshin Impact 3.8

Временные молитвы вновь будут разделены на две части — первая появится сразу после релиза патча, через три недели их сменят другие. Впервые за полтора года в Genshin Impact можно будет получить Эолу.

Первая фаза — Эола и Кли.

Вторая фаза — Кокоми и Странник.

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Новые скины

Кли получит наряд маленькой ведьмы, который отсылает к роду деятельности её матери Алисы. Приобрести его можно будет во внутриигровом магазине за донатную валюту.

Новый стиль также получит Кэйа — по ходу патча 3.8 его можно будет получить бесплатно за прохождение главного ивента.

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События и квесты

Помимо основного события, в ходе патча будут доступны несколько менее важных ивентов. В ходе одного события нужно будет искать на карте животных и возвращать их домой. Кроме того, будут боевой ивент и квест с мини-играми.

Персонаж Кейя получит сюжетный квест-свидание с несколькими концовками.

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