Раскрылось реальное отношение главы PlayStation к сделке Microsoft

В ходе слушания по делу о сделке Microsoft и Activision Blizzard было обнародовано любопытное электронное письмо главы PlayStation Джима Райана.

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Оно помогло пролить свет на истинное отношение Райана к слиянию — как оказалось, его на самом деле не волновали ни потенциальная потеря Call of Duty, о которой постоянно говорилось публично, ни эксклюзивы Xbox.

В этом письме, которое было отправлено бывшему генеральному директору Sony в прошлом году, Райан выражает уверенность в том, что игры Call of Duty будут выходить на PlayStation ещё долгие годы. Он провёл достаточно много времени с Филом Спенсером и Бобби Котиком, чтобы понять, что цель слияния лежит не в эксклюзивности.

Несмотря на то, что Райан не хотел бы увидеть положительный исход сделки, он не переживает за PlayStation. По его словам, компания готовит кое-что очень хорошее, и она будет в порядке — даже более чем в порядке.

Стоит отметить, что информация в письме совпадает с ранним заявлением вице-президента по корпоративным вопросам и коммерческого директора Activision Blizzard Лулу Ченг Месерви.