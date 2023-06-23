Игроки Steam тепло встретили скандальный шутер Six Days in Fallujah

Скандальный шутер Six Days in Fallujah (2021) вышел в ранний доступ Steam и получил там в основном положительные отзывы.

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Пиковый онлайн новинки составил 8,021 одновременных игроков. В игре нет русского языка, но она официально продаётся в России.

В настоящее время Six Days in Fallujah рекомендует 75% пользователей на основе 1,234 обзоров. В основном игроки хвалят шутер за реалистичную и напряжённую атмосферу. Многие оставили положительные отзывы в знак поддержки разработчиков.

При этом в настоящее время у Six Days in Fallujah много проблем: плохой ИИ, плохое управление, отсутствие кампании и других элементов игрового процесса вроде кастомизации персонажа, выбора оружия и не только, а также неоправданно высокая цена — даже для раннего доступа. Некоторые пользователи отмечают, что в таком состоянии Six Days in Fallujah должна была распространяться бесплатно.

Сами разработчики Six Days in Fallujah уже раскрыли планы на грядущий контент (время и содержание могут измениться):

июль-сентябрь 2023 — ночные миссии и миссии в другое время суток; большая вариация погоды;

октябрь-декабрь 2023 — напарники с ИИ, которыми можно будет управлять с помощью команды Go; дополнительная кооперативная миссия; большее разнообразие в заданиях-симуляциях;

январь-март 2024 — первая сюжетная миссия; гражданские в кооперативе и кампании; дополнительные кооперативные миссии;

апрель-июнь 2024 — миссии Специальный Оперативник; возможность игры за другие нации в составе коалиции; ещё больше кооперативных и сюжетных миссий.