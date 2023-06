Игроки Steam тепло встретили скандальный шутер Six Days in Fallujah

Скандальный шутер Six Days in Fallujah (2021) вышел в ранний доступ Steam и получил там в основном положительные отзывы.

В настоящее время Six Days in Fallujah рекомендует 75% пользователей на основе 1,234 обзоров. В основном игроки хвалят шутер за реалистичную и напряжённую атмосферу. Многие оставили положительные отзывы в знак поддержки разработчиков.

При этом в настоящее время у Six Days in Fallujah много проблем: плохой ИИ, плохое управление, отсутствие кампании и других элементов игрового процесса вроде кастомизации персонажа, выбора оружия и не только, а также неоправданно высокая цена — даже для раннего доступа. Некоторые пользователи отмечают, что в таком состоянии Six Days in Fallujah должна была распространяться бесплатно.