Xbox признала поражение в консольной войне с PlayStation и Nintendo
Microsoft представила ряд документов для судебного слушания по делу о сделке с Activision Blizzard, в которых признала поражение Xbox в консольной войне. Её конкуренты в лице PlayStation и Nintendo уже несколько лет доминирует на рынке «за счёт эксклюзивного контента».
Кроме этого, из документов Microsoft стало известно, что:
- в 2021 году у Xbox было всего 16% от доли продаж консолей, а количество Xbox на рынке составляло только 21%;
- сделка между Microsoft и Activision Blizzard пойдёт на пользу конкуренции; подчёркнуто влияние сервиса Game Pass на успех инди-проектов вроде Atomic Heart и High on Life;
- у Redfall плохие продажи;
- Microsoft продолжает придерживаться стратегии «игры, доступные всем игрокам»;
- компания напомнила, что Sony сама неоднократно отказывалась от предложения выхода игр серии Call of Duty на PlayStation;
- сама Microsoft планирует и дальше выпускать проекты на консолях конкурентов. Ранее, напомним, стало известно о возможном появлении будущих игр ZeniMax (Bethesda, id Software, Machine Games и Tango Gameworks) на PlayStation и Nintendo.