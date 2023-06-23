Для The Sims 4 выйдет аддон с лошадьми и атмосферой Дикого Запада

Electronic Arts анонсировала дополнение «Конное ранчо» (Horse Ranch) для The Sims 4. Как понятно из названия, оно посвящено лошадям и постройке собственного ранчо.

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В новом расширении игроки смогут воспитывать и тренировать не только лошадей, но и «подружиться» с козами и овцами. Также в игре появится небольшой городок Честнат-Ридж, вдохновлённый американским западом. В нём можно будет обустроить ранчо и заняться разведением лошадей: для этого авторы ввели отдельные занятия вроде уборки стойл и стрижки овец.

Видео доступно на YouTube-канале The Sims4. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

Разработчики отдельно похвастались проработкой лошадей. Они станут настоящими членами семьи для симов — у них даже будут уникальные черты характера. Кроме того, их внешность можно будет настраивать в отдельном редакторе: игроки смогут изменить форму головы, гриву, хвост, щётки, массу, длину шерсти и многое другое.