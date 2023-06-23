Выяснилось будущее E3 на ближайшие годы

Крупнейшая игровая выставка E3, которая традиционно проходила в Лос-Анджелесе, не состоится как в 2024, так и в 2025 году. Об этом сообщает портал The Verge.

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Журналисты ссылаются на документы, опубликованные на сайте городского совета Лос-Анджелеса по туризму. В них можно найти таблицу с финансовым отчетом за минувший год, под которой есть сноска «с учетом отмены E3 в 2024-2025 годах».

При этом организатор выставки, компания ESA, ранее забронировала даты проведения E3 в Лос-Анджелесе на несколько лет вперед. E3 2024 должна была начаться 11 июня, а E3 2025 — 3 июня.

Вскоре после новостей об отмене E3 ESA выступила с заявлением, в котором отметила, что «окончательное решение» насчет выставки в следующем году пока не принято.

«В данный момент ESA ведет переговоры касательно E3 2024 (и следующих выставок), и окончательного решения насчет этих мероприятий принято не было», — говорится в сообщении компании.