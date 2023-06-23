Киберспортсмены в России смогут получать спортивные разряды в новых дисциплинах
Киберспортсмены, выступающие в дисциплине "Тактический трехмерный бой", теперь смогут получать спортивные разряды и звания по компьютерному спорту. Это стало возможно благодаря внесению соответствующих изменений в положение о Единой всероссийской спортивной классификации.
Соревнованиями, в рамках которых спортсмены смогут получить разряды, станут турниры по игре "Мир танков", которые будут проводиться Федерацией компьютерного спорта России (ФКС России) совместно с Lesta Games на платформе VK Play.
"Киберспорт - важнейшая сфера для VK Play и всей отечественной игровой индустрии в принципе. В этом направлении "Мир танков" относится к самым популярным дисциплинам, где раскрывается потенциал российских киберспортсменов. В рамках такой перспективной активности мы готовы оказать максимальную поддержку со стороны нашей платформы", - прокомментировал Василий Магурян, CEO VK Play.
"Совместная работа трех организаций будет направлена на популяризацию киберспорта вообще и на активное развитие турниров по "Миру танков" в частности. Нам нужно привлекать больше внимания к отечественным играм, показывать разработчикам, что в России можно - и нужно - создавать проекты, которые могут стать популярными на киберспортивной арене", — сказал президент ФКС России Дмитрий Смит.
"Компьютерный спорт стал общедоступной частью современного общества, и мы стремимся проводить как можно больше различных турниров: в разных режимах и форматах, позволив сделать их не только регулярными, но и массовыми, вовлекая многомиллионную аудиторию наших игр", - прокомментировал операционный директор "Мира танков" Борис Синицкий.