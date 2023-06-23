Киберспортсмены в России смогут получать спортивные разряды в новых дисциплинах

"Совместная работа трех организаций будет направлена на популяризацию киберспорта вообще и на активное развитие турниров по "Миру танков" в частности. Нам нужно привлекать больше внимания к отечественным играм, показывать разработчикам, что в России можно - и нужно - создавать проекты, которые могут стать популярными на киберспортивной арене", — сказал президент ФКС России Дмитрий Смит.