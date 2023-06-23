Microsoft раскрыла сроки анонса «потомков» PlayStation 5 и Xbox Series X/S

Не так давно стало известно, что у Microsoft нет планов по выпуску улучшенной версии Xbox Series X.

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Теперь же появилась информация о том, что редмондская корпорация проговорилась о сроках запуска нового поколения игровых систем. В Microsoft считают, что случится это не раньше 2028 года.

Для нас с вами это означает, что ждать новых устройств придётся ещё как минимум пять лет. Но в то же время важно понимать, что Nintendo спокойно может представить свою новую консоль раньше, т.к. её Nintendo Switch вышла ещё в 2017 году.