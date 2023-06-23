Авторы Horizon Forbidden West почтили память Лэнса Реддика в игре

Авторы Horizon Forbidden West трогательно почтили память Лэнса Реддика в игре
В конце марта весь мир потрясла новость о смерти актёра Лэнса Реддика, который получил известность благодаря ролям лейтенанта Седрика Дэниэлса в культовой «Прослушке» и консьержа отеля «Континенталь» в «Джоне Уике».
Помимо этого, Реддик известен ролью Сайленса в Horizon Zero Dawn и Horizon Forbidden West. В Сети обратили внимание, что после свежего обновления в Forbidden West появился небольшой мемориал в честь Лэнса Реддика. Его можно найти на одном из ключевых островов игры.
Мемориал находится на большом острове к югу под вторым излиянием лавы. От костра на пляже нужно пролететь или проплыть на юг. Мемориал разместили на хребте над пляжем. Легче всего его обнаружить ночью.
SONY
Horizon Forbidden West доступна на PS4 и PS5.
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