Появились новые детали Starfield

Глава Bethesda Game Studios Тодд Говард поделился новыми деталями Starfield — большой космической ролевой игры, которую разрабатывают авторы «Скайрима» и Fallout 4. Геймдизайнер рассказал в том числе о населённости планет — примерно 10% космических объектов в проекте будут обитаемы.

Изначально авторы хотели добавить жизнь в большинство планет в игре, однако всё же решили соблюсти баланс между населённостью космических тел и космической необитаемостью. Игроки будут встречать не только инопланетян, но и заранее созданные локации, однако большая часть контента в игре — сгенерированная.