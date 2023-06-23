Траты россиян на мобильные игры в Google Play и App Store упали втрое

Российские пользователи в 2022 году потратили на мобильные игры в крупнейших магазинах приложений Google Play и App Store втрое меньше, чем годом ранее. При этом число загрузок снизилось незначительно — на 4% по сравнению с 2021 годом. В топ-5 игр по количеству скачиваний вошли Subway Surfers, Roblox, Geometry Dash, Going Balls и Durak Online, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные data.ai.

Выручка компаний-разработчиков от российского рынка упала с $736,1 млн в 2021 году до $240,8 млн в 2022 году. В Google Play с весны 2022 года осуществить покупки в России стало невозможно, но компания позволила использовать внешние способы оплаты, тогда как в App Store сохранилась оплата с баланса телефона и подарочными картами.

Однако ограничение возможности совершать платежи стало только одним из факторов падения этого сегмента рынка. В Vengeance Games указывают, что существует и мировая тенденция падения объёма рынка мобильных игр. В странах Европы и США оно составляет 4% в денежном эквиваленте и до 3% в количестве загрузок.

Среди причин сокращения числа загрузок — снижение после ковидного бума, а также падение рынка гиперказуальных игр. Кроме того, на показатель повлияло уменьшение числа геймеров из-за релокации в 2022 году, уверяют эксперты, опрошенные изданием.

Основатель студии Vengeance Games Константин Сахнов отмечает, что если возможность платить вернется в ближайшие два года, то объём платежей в мобильных играх может восстановиться на 80%. Более длительные ограничения негативно скажутся на потребительской культуре, отучив россиян от покупок в играх и легального приобретения контента, заключил он.