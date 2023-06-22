«Конное ранчо» появится в The Sims 4 с 20 июля

Подтвердив, что в этом году в The Sims 4 появятся лошади, компания ЕА не стала долго тянуть с официальным анонсом. Дополнение «The Sims 4 Конное ранчо» выходит 20 июля в 20:00 по московскому времени и будет доступно на РС, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 и PlayStation 5.

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Игрокам откроется новый город Честнат-Ридж, на этот раз в духе Дикого Запада. Там они смогут выбрать себе участок, построить на нём традиционный домик или современный коттедж, исследовать местную природу, познакомиться с колоритными жителями и завести ранчо с лошадьми, карликовыми козочками и овечками.

Лошадей, как и собак с котами, симы будут принимать в свою семью, ведь с ними предстоит выстраивать отношения. За лошадьми требуется уход: уборка в стойлах, заготовка корма. Но это можно будет поручить помощникам, а развитие навыков лошади доверить тренеру.