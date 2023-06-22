Vitality исключила Dupreeh из состава по CS:GO

Я не чувствую, что мой путь с этим составом был закончен, но уважаю решение клуба и желаю команде всего наилучшего. Мне кажется, я всё ещё нахожусь на пике своей игровой формы — я хотел бы выиграть шестой мэйджор, который пройдёт в моем родном городе в следующем году. Хотя я понимаю, что это будет непросто.