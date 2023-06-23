Игра про Индиану Джонса не выйдет на консолях PlayStation

Игра про Индиану Джонса от Bethesda и MachineGames (авторов последних Wolfenstein) станет эксклюзивом Xbox. Об этом сообщил топ-менеджер Bethesda Пит Хайнс во время слушания по делу Федеральной торговой комиссии США против Microsoft.
Хайнс утверждает, что во время заключения контракта с Disney, у которой находятся права на Индиану Джонса, игру планировали выпустить на разных консолях. Однако, когда Microsoft приобрела компанию Bethesda контракт изменили. Также известно, что новая игра появится в сервисе Game Pass.
Стоит отметить, что про новый проект пока совсем мало информации. Слухи о новой игре ходят еще с прошлого года, а на текущий момент разработчики поделились лишь небольшим тизером. Так что пока никто не знает даже какой примерно будет новая игра про приключения Индианы Джонса.