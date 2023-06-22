GamesRadar: Sony не станет делиться информацией о PlayStation 6 с разработчиками Activision

Во время слушаниях по сделке Microsoft с Activision Blizzard глава PlayStation Джим Райан заявил, что в случае одобрения сделки двух компаний Sony не сможет делиться с разработчиками Call of Duty информацией о PlayStation 6. Об этом сообщает портал GamesRadar со ссылкой на журналиста Стивена Тотило.

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Согласно источнику, компания Sony будет вынуждена ограничить взаимоотношения с Activision, если Microsoft сможет купить компанию. В таком случае PlayStation не будет делиться с ними закрытой технической документацией. Как утверждает Джим Райан, его компания также не будет раскрывать для Activision подробности о своих будущих консолях, включая потенциальную PlayStation 6.

Как считают эксперты, подобное решение Sony может напрямую отразиться на темпах разработки всех игр Activision, в том числе Call of Duty. Однако Sony в свою очередь опасается, что технические данные ее консоли нового поколения могут попасть в руки Microsoft, которая также может разрабатывать новую консоль семейства Xbox.

«Мы просто не можем рисковать тем, чтобы компания, которая принадлежит прямому конкуренту, имела доступ к этой информации», — приводят слова Райана журналисты.