GamesRadar: Sony не станет делиться информацией о PlayStation 6 с разработчиками Activision

Разработчиков Call of Duty могут лишить доступа к новой консоли Sony
Во время слушаниях по сделке Microsoft с Activision Blizzard глава PlayStation Джим Райан заявил, что в случае одобрения сделки двух компаний Sony не сможет делиться с разработчиками Call of Duty информацией о PlayStation 6. Об этом сообщает портал GamesRadar со ссылкой на журналиста Стивена Тотило.
Согласно источнику, компания Sony будет вынуждена ограничить взаимоотношения с Activision, если Microsoft сможет купить компанию. В таком случае PlayStation не будет делиться с ними закрытой технической документацией. Как утверждает Джим Райан, его компания также не будет раскрывать для Activision подробности о своих будущих консолях, включая потенциальную PlayStation 6.
Как считают эксперты, подобное решение Sony может напрямую отразиться на темпах разработки всех игр Activision, в том числе Call of Duty. Однако Sony в свою очередь опасается, что технические данные ее консоли нового поколения могут попасть в руки Microsoft, которая также может разрабатывать новую консоль семейства Xbox.
«Мы просто не можем рисковать тем, чтобы компания, которая принадлежит прямому конкуренту, имела доступ к этой информации», — приводят слова Райана журналисты.
Компания Microsoft в начале 2022 года объявила о покупке Activision Blizzard за рекордную для игровой индустрии сумму в $68,7 млрд. Сделку уже одобрили в ЕС и Южной Корее, однако регуляторы США и Великобритании выступают против.