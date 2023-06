В EGS бесплатно раздают симулятор охотника и бандл за 8 тысяч рублей

В цифровом магазине Epic Games Store стартовала раздача популярного симулятора охотника с множеством положительных отзывов и бандла для Idle Champions of the Forgotten Realms, который стоит более 8 тыс. рублей.

Геймеры могут бесплатно забрать theHunter: Call of the Wild и набор Вульфгара «Славные легенды» при заходе в Idle Champions of the Forgotten Realms, действие которой происходит в мире Dungeons & Dragons.