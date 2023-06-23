В EGS бесплатно раздают симулятор охотника и бандл за 8 тысяч рублей

В Epic Games Store бесплатно раздают симулятор охотника и бандл за 8 тысяч рублей
В цифровом магазине Epic Games Store стартовала раздача популярного симулятора охотника с множеством положительных отзывов и бандла для Idle Champions of the Forgotten Realms, который стоит более 8 тыс. рублей.
Геймеры могут бесплатно забрать theHunter: Call of the Wild и набор Вульфгара «Славные легенды» при заходе в Idle Champions of the Forgotten Realms, действие которой происходит в мире Dungeons & Dragons.
Акция продлится до 29 июня 18:00 по мск. Отметим, что theHunter: Call of the Wild недоступна для пользователей из России, поэтому для ее получения придется завести аккаунт из другого региона и воспользоваться VPN.
До 26 июня в Steam проходит фестиваль демо , в рамках которого можно бесплатно опробовать более 100 игр.