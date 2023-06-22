Флагманская консоль Xbox подорожает почти во всем мире

Компания Microsoft объявила о повышении цен на флагманскую консоль Xbox Series X и подписки Xbox Game Pass в ряде стран. Об этом сообщает The Verge.

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Так, стоимость Xbox Series X в Великобритании вырастет на £30 и составит £479 (около 50,9 тыс. руб.), а в странах Европы изменится на €50 и вырастет до €549. Изменения также коснутся Канады и Австралии, однако в США, Японии, Чили, Бразилии и Колумбии цены останутся прежними.

Стоимость подписок Game Pass и Game Pass Ultimate увеличится с 6 июля для новых пользователей и с 13 августа для действующих подписчиков. Цены на подписки не будут повышать в Норвегии, Чили, Дании, Швейцарии и Саудовской Аравии.

В США стоимость базовой подписки вырастет с $10 до $11, в то время как Game Pass Ultimate подорожает с $15 до $17. В популярных у россиян для регистрации аккаунтах в Аргентине и Турции цены изменятся сильнее. В Аргентине Game Pass и Ultimate-версия подорожают в два раза и будут стоить 1199 и 1449 песо (около 400 и 484 руб.) соответственно. В Турции цены на Game Pass вырастут с 30 до 80 лир (около 106 и 284 руб.), а на Game Pass Ultimate — с 45 до 120 лир (около 159 и 426 руб.).

Представители Microsoft заявили, что не намерены менять стоимость Xbox Series S и подписки PC Game Pass. Они также отметили, что изменение никак не связано со сделкой с Activision Blizzard.